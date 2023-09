Recette | Cabillaud confit, légumes de saison et sauce vierge

Conseil vin

William Jonquères d'Oriola représente la jeune génération d'une famille qui, depuis 1485, produit du vin à Corneilla-del-Vercol, un village des environs de Perpignan. Le macabeu présent dans cet assemblage marque la proximité de la Catalogne - les deux autres cépages sont le grenache blanc et le vermentino. La fermentation et le court élevage sur lies en fûts de chêne confèrent au vin structure et complexité. Après une attaque fraîche, la bouche présente des notes épicées et minérales, suivies d'une finale ronde et douce. Un excellent vin pour accompagner un plat méridional. (J.S.)