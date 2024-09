Recette | Clafoutis aux pêches, crème glacée à la vanille

"Le clafoutis est un dessert français qui, selon moi, ressemble plus à un flan qu'à un gâteau. J'ai dû faire plusieurs essais avant d'arriver à cette pâte légère et fraîche: je trouve qu'en général, les desserts sont trop lourds. Au début de l'été, nous avons préparé au restaurant une version à la pistache et aux cerises, mais pour septembre, nous avons choisi la pêche et l'amande."