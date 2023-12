Recette | Crème glacée, ganache au chocolat et compote de prunes

Conseil vin

Le chocolat noir fait un accord parfait avec le madère semi-doux, et d'autant plus s'il est accompagné de noix et de prunes compotées. Ce madère est un assemblage de vins fortifiés vieux et jeunes, élaborés à base de malvasia, ce qui donne un vin de dessert riche et doux, mais conservant une certaine fraîcheur. (J.S.)