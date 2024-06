Recette | Pommes de terre primeur à la flamande et crevettes de Zeebruges

"En effet, ici, le rôle principal est tenu par la sauce et les pommes de terre primeurs. Je préfère travailler avec les pommes de terre de l’île de Ré, car elles sont naturellement légèrement salées, regorgent de saveur et ont une peau extrêmement fine. Et pour le moment, c’est la pleine saison, alors, j’en profite!"