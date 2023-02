À la Misera | Couteaux, sauce vierge au fenouil

“Pendant quatre ans, de 19 à 23 ans, j’ai travaillé chez Wout Bru à Eygalières: voilà pourquoi ma cuisine a de nombreuses influences provençales. J’aime bien twister la sauce vierge, un classique du Midi de la France. La sauce vierge est une sauce simple et nature, composée de tomates crues et de fines herbes fraîches qu’on fait mariner ensemble et qu’on arrose d’huile d’olive chaude. Je décline cette recette en de multiples variantes, suivant la même technique qui préserve les saveurs pures des légumes et des fines herbes.”