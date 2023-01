À la Misera | Lasagnes ouvertes aux courgettes grillées, compotée de tomates et crème de burrata

“C’est une version décontractée des lasagnes: au lieu de garnir un grand plat, on dresse les ingrédients sur une assiette. Cela demande peu de temps de préparation et on peut varier la recette en fonction des légumes dont on dispose. Un plat délicieux en semaine que j’aime aussi servir pour accompagner un morceau de poisson, par exemple.”