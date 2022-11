À la Misera | Recette | Bar au four

“C’est un plat parfait quand on reçoit: on peut le préparer à l’avance et, comme le poisson et sa garniture de légumes cuisent ensemble au four, cela permet de profiter de la compagnie de ses invités. J’avoue que j’ai dû apprendre à ne pas jouer le cuisinier asocial qui reste collé à ses fourneaux pour réussir un plat qui épatera ses amis. Cette recette est un exemple de plat aussi simple qu’impressionnant. J’aime aussi le rituel du service: un beau bar au centre de la table offert à l’appétit de tous les convives. S’il est petit, c’est parfait pour un dîner à deux. Si l’on est plus nombreux, on peut tout aussi bien en prévoir deux ou trois. Ou opter pour un seul bar, mais plus imposant.”