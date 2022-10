À la Misera | Recette | Brioche aux champignons et compotée d’oignons doux des Cévennes

“Mon père achetait toujours son pain entier pour pouvoir le couper en tranches épaisses. Poêlés dans beaucoup de beurre et rapidement passés sous le gril du four, ces toasts sont délicieux au menu d’un brunch, avec de la charcuterie et des œufs brouillés. Ce plat est d’ailleurs bien meilleur avec du vrai pain brioché, une spécialité française. Si vous ne trouvez pas de brioche non sucrée chez le boulanger, on peut la remplacer par du pain de mie blanc ordinaire, mais découpé en tranches épaisses.”