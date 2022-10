À la Misera | Recette | Homard au beurre ‘nduja

“Je me rends compte que cela peut être décourageant de cuire un homard vivant soi-même. En tant que chefs, nous y travaillons constamment et très consciemment. Quand on tue un animal, on a encore plus de respect pour ce que l’on consomme. Il est plus facile d’acheter un poulet en barquette au supermarché, mais je trouve cela en soi bien plus horrible lorsque l’on considère toute la souffrance animale qu’il y a derrière.”