À la Misera | Recette | Sole aux moules et sauce au curry

Le chef Nicolas Misera, du restaurant Misera à Anvers, met du piment dans votre samedi. Cette semaine: sole aux moules et sauce au curry.

“C’est une variante de la classique sole meunière, un de mes plats préférés depuis toujours: le poisson est passé dans de la farine avant d’être poêlé dans une généreuse quantité de beurre. La sole est traditionnellement servie avec des frites ou des pommes de terre écrasées, mais, pour changer, je l’accompagne de paccheri, des pâtes courtes qui gardent leur texture al dente et absorbent parfaitement bien la sauce sans devenir pâteuses.”

“Le secret, c’est la sauce au vin blanc avec un trait de vermout et du curry. En y ajoutant le jus des moules, on obtient une sauce ni trop lourde ni trop crémeuse, mais élégante et fraîche. Bref, c’est un plat classique avec un twist contemporain.”