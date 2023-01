Chef-d’Œuvre | Barre au chocolat à l’espresso, truffe et oignon, selon George Nakashima

“Inspiré par une vue plongeante sur cette table basse, j’ai créé une préparation tout aussi ambigüe par son étrange combinaison d’ingrédients. Je me suis basé sur un classique que nous servons avec le café dans mon restaurant Table d’Amis: une tartelette au chocolat, oignon, espresso et truffe. You love it or you hate it, mais cette mignardise ne laisse personne indifférent. Comme le travail de George Nakashima.”