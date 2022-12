Chef-d’Œuvre | Recette | Huître avec granité de sherry

“On entend parfois ‘If you can’t stand the heat, stay out of the kitchen’, même si, heureusement, la culture militaire des chefs est de l’histoire ancienne, le burn-out touche aussi les cuisines. L’exposition ‘Burn’, au Musée de l’Industrie à Gand (ex-MIAT) est axée sur le feu au sens le plus large du terme: du risque d’incendie au poumon noir. En ce qui me concerne, je ne suis pas un pyromane en cuisine. J’utilise rarement mon binchotan (gril japonais), et je ne suis pas partisan du ‘tout au charbon de bois’, car ce goût fumé n’est pas toujours approprié.”