Chef-d’Œuvre | Recette | Steppegras, selon Pol Bury

Le chef du restaurant Table d’Amis et historien de l’art Matthieu Beudaert revisite l’actualité artistique en cuisine. Cette semaine: “Disque et bâtons” de Pol Bury.

“Pol Bury (1922-2005) aurait-il mangé du ‘Steppegras’? Je me suis posé la question lorsque j’ai vu ‘Disque et bâtons’ dans le cadre de ‘Va-et-vient’, une exposition à La Louvière qui rassemble 250 œuvres graphiques de l’artiste. Mondialement célèbre en tant que sculpteur, il utilisait le graphisme pour réaliser des recherches de forme et de composition, ce que l’on voit clairement dans cette œuvre, qui fait penser à un photogramme de Man Ray.”