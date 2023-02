Chef-d’Œuvre | Toast avec fior di latte fumée et tapenade d’olives noires, selon Zhanna Kadyrova

“Une variété de pain ukrainien s’appelle ‘Palianytsia’, un mot que les Russes n’arrivent pas à prononcer correctement, ce qui permet de les démasquer s’ils essaient de se faire passer pour des Ukrainiens. L’œuvre est – au sens propre comme au figuré – très stratifiée, car à cause de la guerre, l’Ukraine n’est plus le grenier à blé du monde, ce qui se répercute sur le prix du pain chez nous aussi. J’ai fait un pain avec des tranches de mozzarella fior di latte, que j’ai fumées pour symboliser la guerre en Ukraine, et que j’alterne avec des tranches de pain grillé et de la tapenade d’olives noires.”