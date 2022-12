Chef-d’Œuvre | Vitello salsa verde selon Lucian Freud

“Depuis toujours, je suis fan du peintre britannique Lucian Freud (1922-2011), surtout de ses portraits de ‘sitters’ charnels, crus et sans complaisance, qu’il faisait poser pendant des heures. Avec un en particulier, celui de son ami Francis Bacon, un de mes artistes préférés également. Le portrait inachevé de Bacon réalisé par Freud en 1956-1957 date des premières années de leur amitié, mais, dans les années 80, ils se sont disputés et ne se sont jamais réconciliés. Cette œuvre semble y faire allusion: elle fait penser à un masque mortuaire inachevé, interrompue de manière aussi abrupte que leur amitié.”

Recette

Assaisonnez le rôti de veau avec du sel fin. Dans un plat à four, faites dorer la viande dans de l’huile d’olive et du beurre. Retirez la viande du plat. Ajoutez les aromates coupés en dés puis faites-les revenir à feu doux. Déglacez le plat avec du vin blanc, puis laissez le vin réduire des deux tiers. Placez la viande sur les aromates puis mettez le plat au four préchauffé à 180 °C. Faites rôtir la viande en fonction du temps de cuisson souhaité. Idéalement, elle doit être rosée, ce qui prend environ 15 minutes pour un rôti moyen. Laissez la viande reposer jusqu’à ce qu’elle soit à température ambiante. Passez le jus du rôti au chinois. Coupez la viande en fines tranches d’environ 2 mm (plus facile avec une trancheuse).