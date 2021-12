Recette: carottes baguées à la Hilde De Decker

Le chef et historien de l’art Matthieu Beudaert revisite l’actualité artistique en cuisine. Cette semaine: "Voor boer en tuinder" de Hilde De Decker.

INSPIRATION

"En tant que créatrice de bijoux, Hilde De Decker n’a de cesse de repousser les limites de sa discipline. Par exemple, elle a cultivé des légumes entourés d’un anneau pour en faire des bijoux qu’elle a présentés, avec le légume, dans un bocal rempli d’eau lors de l’exposition ‘Small Sculptures’, à la Galerie Michel Rein à Bruxelles, dont les curateurs sont Patrick ‘Michel Rein’ Vanbellinghen et Veerle ‘Valérie Traan’ Wenes."

"Son alliance entre une carotte et une bague, intitulé ‘Voor boer en tuinder’ (pour le paysan et le jardinier, NDLR), m’a inspiré une nouvelle version de ma recette de salsifis, cette fois avec une carotte enveloppée d’une tranche de calamar et d’un crumble dont la couleur foncée donne l’impression qu’elle sort de terre, mais, dans ce cas, du crumble de cacao."