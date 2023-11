Recette | Carpaccio de Saint-Jacques et cèpes

Le chef Nicolas Misera du restaurant Misera à Anvers épice votre quotidien. Voici sa recette de carpaccio de Saint-Jacques et cèpes.

"Ce plat frais et léger combine le meilleur des produits actuellement disponibles. La saison des Saint-Jacques vient de commencer, tout comme celle des cèpes et des noisettes, qui apportent de délicieuses saveurs automnales. Chez un bon poissonnier, demandez des Saint-Jacques fraîches de la meilleure qualité, surtout si vous les servez crues, comme dans cette recette."

"J’ai travaillé avec des Saint-Jacques françaises, mais les norvégiennes pêchées à la main sont aussi excellentes. Si les Saint-Jacques sont pêchées à la drague, elles peuvent être sableuses, alors que celles qui sont récoltées à la main sont plus propres, plus durables et de meilleure qualité."