Recette de légumes d’été grillés au barbecue à la Hans Hartung

INSPIRATION

«Il y a une exposition à Knokke que je ne veux manquer sous aucun prétexte cet été: l’expo solo de Hans Hartung dans la nouvelle galerie de Samuel Vanhoegaerden. En toute discrétion, Samuel a collectionné une série de pièces maîtresses du peintre français. L’œuvre de Hartung me fait parfois penser à Rothko, car on sent le geste dans son abstraction lyrique. L’expression dynamique de cette œuvre de 1950 est également perceptible dans ce plat: une déconstruction de légumes d’été grillés au barbecue avec des textures "picturales" de différentes variétés d’oignon, tomate jaune et aubergine.»