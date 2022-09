Recette: homard à la Thomas Ruff

Le titre de la nouvelle exposition consacrée à Thomas Ruff par la galerie David Zwirner, "d.o.pe", fait référence au livre d’Aldous Huxley "The Doors of Perception", dans lequel il aborde son expérience des substances psychotropes. Effectivement, l’œuvre de Ruff paraît psychédélique. Celui-ci a imprimé des motifs mathématiques complexes sur des tapis industriels. Les dessins abstraits ont été numérisés et pourtant, Ruff parvient à créer de l’art et susciter de l’émotion. Je trouve cela fascinant. J’ai, moi aussi, une prédilection pour les mathématiques dont je perçois l’incontestable beauté.

Recette

Retirez la chair de la queue et des pinces du homard, puis réservez-la. Préparez d'abord la sauce: faites revenir les carcasses de homard et la tête dans du beurre à feu moyen puis, à l’aide d’un rouleau à pâtisserie, exprimez soigneusement tout le jus de la tête. Ajoutez l'oignon, la carotte et le céleri grossièrement coupés. Poursuivez la cuisson. Déglacez avec le vin blanc et le Noilly Prat. Laissez l'alcool s'évaporer et couvrez avec le bouillon de poisson. Laissez mijoter pendant une heure. Passez à travers un tamis et faites réduire au tiers environ, jusqu'à la puissance gustative souhaitée. Ajoutez de la poudre d'algues et 2 décilitres de crème, puis portez à ébullition et faites réduire aux deux tiers.