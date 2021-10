Recette: la betterave rouge à la Yoshimi Futamura

Le chef et historien de l’art Matthieu Beudaert revisite l’actualité artistique en cuisine. Cette semaine: Black Hole 2, de Yoshimi Futamura.

INSPIRATION

"La céramique est l’art de la terre par excellence. Cependant, le travail de Yoshimi Futamura, née au Japon et établie à Paris, est explicitement inspiré par les forces géologiques et les textures de la terre. Dans le cadre de son exposition à La Patinoire Royale/Galerie Valérie Bach à Bruxelles, j’ai vu Black Hole 2, symbole d’une force primitive pure, créée par la terre et le feu. La sculpture en céramique m’a fait penser à une miche de pain artisanal. J’ai trouvé que c’est le goût terreux de la betterave qui s’y rattache le mieux. Concrètement, j’ai fait cuire une betterave dans de la pâte à pain: un aliment en lien direct avec la terre."