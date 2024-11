Recette | Perdrix, girolles et crème de cerfeuil tubéreux

◆ Faire fondre une généreuse quantité de beurre dans une cocotte légèrement plus grande que la perdrix, puis y déposer la perdrix que l’on va faire dorer de tous les côtés. Ajouter le thym, le laurier et les gousses d’ail.

◆ Couvrir et enfourner la cocotte et laisser tranquillement cuire la perdrix pendant 5 minutes. Ensuite, on la laisse reposer, toujours à couvert.

Les deux préparations de girolles:

◆ Émincer l’échalote et l’ail et hacher grossièrement les girolles. Faire revenir ces trois ingrédients dans du beurre et laisser mijoter doucement. Sel et poivre. Une fois cuit, on ajoute à cet appareil le parmesan râpé et le persil finement ciselé.