Recette | Poulet rôti, pesto de noisettes et estragon

“C’est un plat délicieux et réconfortant, surtout en hiver. Mon père faisait souvent du poulet rôti, et je le prépare toujours selon sa méthode. Pendant ma formation de chef, on m’a appris qu’il fallait faire dorer le poulet avant de l’enfourner, à quoi mon père a rétorqué: ‘N’importe quoi: le poulet cru sera saisi dans le four chaud.’”