Recette | Rouget aux légumes et pistou de tomate

Conseil vin

Rosé, Château de Pibarnon, Bandol, 2021, 30,82 euros

Avec un plat méditerranéen, un rosé provençal s’impose. À Bandol, entre Marseille et Saint-Tropez, l’altitude et la proximité de la mer permettent d’élaborer des vins tout en finesse avec du mourvèdre. Le Château de Pibarnon, un des domaines les plus connus de l’appellation, l’associe au cinsault, un cépage plus délicat. Le résultat est un assemblage vif et frais. Derrière les notes de fleurs et de fruits se cache un vin qui a de l’étoffe et du caractère: bien plus qu’un rosé d’apéritif! (J.S.)