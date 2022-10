Recette: salsifis à la Marlene Dumas

Recette

Épluchez quatre salsifis et disposez-les côte à côte dans une large poêle. Ajoutez la bière blanche, le bouillon de légumes, une cuillère de miel et une noix de beurre jusqu'à ce que les salsifis soient juste couverts. Salez. Faites cuire à feu moyen jusqu'à ce que tout le liquide soit évaporé et colle autour des salsifis. Lavez et séchez les trompettes de la mort. Faites-les encore sécher au four à 80°C, jusqu'à ce qu'elles puissent être réduites en poudre.