21 victoires | Comment une championne belge passe ses week-ends

11h00 | "C'est l'heure de partir. Le samedi, je fais mes entraînements de lancer avec des poids lourds, mais aussi des drills pour pratiquer les mouvements."

11h05 | "Pendant les quinze minutes de trajet entre chez moi et le Blaarmeersen, le centre sportif, j'appelle toujours ma mère. Et je la rappelle dès que j'ai terminé mon entraînement. J'aime bien discuter avec elle de ce qu'elle a fait et de ses projets. Ce genre de choses. Ensuite, je lui raconte comment s'est déroulé l'entraînement."

12h45 | "Je fais un saut au supermarché. S'il y a trop de monde, tant pis, je fais demi-tour."

13h15 | "C'est l'heure du lunch. En général, j'essaie de manger sainement et je prends une omelette avec des légumes et des tartines. Ou de la soupe. Pourtant, je n'ai pas l'impression de devoir faire beaucoup de sacrifices pour le sport. C'est un choix délibéré, c'est pourquoi je n'ai pas l'impression de renoncer à beaucoup de choses."

14h00 | "Je m'habille avec des vêtements normaux. C'est agréable de ne pas devoir porter de vêtements de sport pendant un moment. À partir de maintenant, j'ai enfin du temps à consacrer à mes amis ou à ceux de Maxime, mon compagnon."

14h15 | "Il nous arrive d'aller en ville l'après-midi, mais aujourd'hui, nous organisons une après-midi jeux avec deux copines de l'école secondaire et leurs copains. Nous sommes de grands fans de 'The Crew – Mission Sous-Marine', 'Sequence' et 'Heroes of Tenefyr', un jeu avec des donjons et ce genre de trucs. Est-ce que je suis compétitive dans les jeux également? Je préfère les jeux coopératifs, car pour les jeux individuels, je ne suis pas la personne la plus agréable à affronter. J'aime gagner!" (rires)

17h30 | "Il est temps de cuisiner. J'adore ça, que ce soit seule ou avec mon compagnon. Nous aimons improviser, mais nous utilisons toujours beaucoup de légumes. Un plat au four ou un wok, du moment que c'est sain. Ce soir, ce sera du saumon en croûte de feta avec épinards, tomates cerises et risotto. Les recettes? Je les trouve sur Internet."

19h00 | "Dîner avec mon compagnon. Ce soir, nous restons tranquillement à la maison. J'aime lire un roman sur ma liseuse, la lecture m'emporte dans un autre monde. Lire sur une liseuse est un choix: si jamais il y a un mot que je ne connais pas, il me suffit de cliquer dessus pour que la signification s'affiche. Depuis que j'ai adopté ce support, je lis beaucoup plus, toujours des romans. Actuellement, c'est 'Comment j'ai tué ma famille' de Bella Mackie. Pendant ce temps, mon compagnon joue sur la PlayStation. Nous ne sommes pas dans la même pièce, mais comme il n'y a qu'une porte vitrée entre nous, nous avons quand même l'impression d'être l'un à côté de l'autre."