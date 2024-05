5 articles highspeed de luxe | Les meilleurs accessoires pour speed pedelec

2. Music on the road | Shokz OpenRun Pro

Le Shokz OpenRun Pro est un casque de sport haut de gamme à conduction osseuse. Sans fil grâce au Bluetooth et résistant à la pluie et à la sueur, il offre une autonomie d’environ 10 heures.

3. L’élégance en toute sécurité| Edenist Core, Hedon

Si les casques de vélo sont essentiels pour assurer la sécurité, ils ne sont pas toujours synonymes de style et de praticité. C'est là qu'intervient la société britannique Hedon, qui conçoit des casques alliant sécurité et élégance. Chaque casque est entièrement fabriqué à la main dans son atelier londonien. Il est également possible de commander un casque entièrement sur mesure, avec un design personnalisé. Ce casque de la gamme ‘Edenist

4. Veste cycliste belge | Peloton De Paris

Faire du vélo en Belgique, c'est espérer le soleil et se préparer à la pluie. Cette veste de cyclisme unisexe de la marque malinoise Peloton De Paris est hydrofuge et respirante. Ainsi, même en cas d'effort intense, vous restez au sec et au frais. De plus, elle est aussi beaucoup plus esthétique que le maillot cycliste classique, rempli de logos de sponsors.