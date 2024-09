Comment allez-vous, vraiment? L'anneau d'Oura vous le dit

Innovation

Aujourd'hui, l'anneau Oura est à la pointe de la technologie. Doté de capteurs et d'une mini-batterie, l'anneau compte Gwyneth Paltrow, le prince Harry et Jennifer Aniston parmi ses fans. Cependant, il doit faire face à une concurrence de plus en plus rude, dont des challengers comme l'Ultrahuman Ring et le Samsung Ring.