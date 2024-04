Hilde Dosogne va courir un marathon tous les jours en 2024

"Suite au décès de mes parents, j’ai décidé de profiter de la vie à fond. Le sport est le moyen idéal de vivre plus intensément." Cette année, Hilde Dosogne (54 ans) s’est fixé l’objectif de courir un marathon par jour. Cette bioingénieure et employée de l’entreprise Christeyns a 103 marathons à son actif. L’ultra-athlète apporte ainsi son soutien à BIG against breast cancer. "On peut faire un don sur ma page BIG ou participer à la course — une partie des frais d’inscription est versée à l’organisation. Les encouragements et les participants sont d’un grand soutien pendant la course."