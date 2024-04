Nafi Thiam est rédactrice en chef invitée du magazine Sabato

Nafi Thiam en 7 chiffres

Première compétition d’athlétisme: 7 ans

Première médaille d’or officielle: 14 ans

Record de points à l’heptathlon: 7.013

Saut le plus haut: 2,02

Saut le plus long: 6,86

Heures d’entraînement par semaine: 27

"Cela peut être plus ou moins, en fonction de la période. Un athlète ne se résume pas aux entraînements: on l’est 24/7. Toutes les décisions prises avant et après une séance d’entraînement tournent également autour du sport: nutrition, sommeil, récupération, etc."

Nombre de médailles heptathlon senior: 12

"En tout, j’ai remporté 12 médailles dans l’heptathlon au niveau senior. Or, bronze ou argent: elles ont toutes une signification pour moi. Bronze aux Championnats d’Europe 2014, argent aux Championnats d’Europe 2015 indoor, or aux J.O. de Rio en 2016, or aux Championnats d’Europe 2017 indoor, or aux Championnats du monde 2017 outdoor, or aux Championnats d’Europe 2018, argent aux Championnats du monde 2019, or aux Championnats d’Europe 2021 indoor, or aux J.O. de Tokyo en 2021, or aux Championnats du monde 2022 outdoor, or aux Championnats d’Europe 2022 outdoor et or aux Championnats d’Europe 2023 indoor."