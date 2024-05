Retour sur les affiches cultes des Jeux olympiques avec Nafi Thiam

1988 | Séoul - Corée du Sud

1924 | Paris - France

1984 | Los Angeles - États-Unis

"L’heptathlon est assez récent: il a été organisé pour la première fois en 1984. L’affiche montre des femmes (bien qu’une loupe soit nécessaire), ce qui constituait également une première. Aucune femme n’apparaît clairement sur les affiches des Jeux olympiques jusqu’à cette année: on voit des centaines de femmes (et d’hommes) sur l’affiche des jeux de Paris 2024."

2020 | Tokyo - Japon

"J’étais censée participer à mes deuxièmes Jeux olympiques en 2020 à Tokyo, mais la pandémie a entraîné beaucoup de retards et de stress. Comme j’étais championne d’Europe et championne du monde, tous les regards étaient rivés sur moi. J’ai obtenu un peu moins de points qu’à Rio, mais j’ai tout de même décroché l’or."

2012 | Londres - Royaume-Uni

"J’avais 18 ans et je regardais les Jeux de Londres à la télévision, chez moi. J’avais quatre ans pour devenir plus forte, plus rapide et meilleure, mais jamais au grand jamais je n’aurais imaginé ce qui allait se passer quatre ans plus tard, à Rio!"