Comment réserver les meilleures vacances de ski en France

3 choses fun à faire à Val Thorens

1 | Snowtubing

On s'asseoit tant bien que mal sur une bouée géante et on se laisse glisser, en solo ou à plusieurs le long d'une des deux pistes vallonnées. Sensations et fous rires garantis pour les enfants, et pour les adultes aussi.

2 | Tyrolienne

Il y en a deux à Val Thorens. On opte pour celle qui part du sommet du téléski de la Moutière. On attache ses skis dans le dos, on vérifie ses harnais, on écoute les instructions (il y a deux arrêts, on doit se détacher et se rattacher au câble), on essaye sous les yeux des moniteurs. Ensuite on sort, on se place au bord du précipice, on s'attache au câble, on se tient aux poignées, on se lance, on lève les jambes (coucou les abdos!) et on descend pas moins de 1.800 mètres pour arriver à toute vitesse sur la place Caron. Une minute 45 secondes pour prendre un vrai bol d'air frais.