De Knokke à Middelburg à vélo : les meilleures adresses de Sabato

Deux journées de cyclotourisme, pour rejoindre Knokke à Middelbourg. Aller et retour. Deux fois quatre-vingts kilomètres. À travers la plaine du Zwin et les paysages de polders, revigorés par du café frais et de la tarte aux pommes. Le vent souffle, mais il fait bon tricher avec un vélo électrique!

JOUR 1

9h00

Zeedijk Knokke (point-nœud 68)

Nous prenons un dernier café. Il est 9 heures et la digue de Knokke est encore déserte. La nuit précédente, j’ai défini mon itinéraire sur le réseau de points-nœuds. «68» est le premier chiffre qui compte aujourd’hui.

Vous n’avez pas de vélo? Knokke compte plus de 15 magasins de location de vélos, que l’office du tourisme a réunis sur une page web (très pratique). On peut trouver des vélos ordinaires ou électriques partout; les vélos de course et les VTT sont disponibles chez Rentabike.be et Velo Deluxe. Une vélo électrique classique offre une autonomie d’environ 80 kilomètres, parfait pour ces deux journées.

9h20

Entre le Zwin et les polders (points-nœuds 45-64-86)

Moins de 10 minutes après le départ, on entre déjà dans un autre monde, où les oiseaux chantent gaiment et les polders émerveillent. Une piste cyclable serpente à travers le Zwin, que l’on atteint via le point-nœud 86. Avec la plaine du Zwin d’un côté et le paysage de polders de l’autre, la vue est incomparable. Envie d’une faire petite pause? Dans le centre d’accueil du Zwin Parc Nature, on peut découvrir l’exposition ‘Wildlife Photographer of the Year’ jusqu’au 2 octobre.

10h00

Bolus au petit déjeuner (points-nœuds 29-32)

En chemin vers le point-nœud 29, nous traversons la frontière. Quelques minutes plus tard, nous sommes à Cadzand, en Flandre zélandaise. Pine House, le restaurant de petit déjeuner de Sergio Herman au Strandhotel, propose un beau buffet que l’on peut réserver sans loger à l’hôtel. Must absolu: le bolus, un pain sucré typique de Zélande préparé sur place.

11h30

Vue sur mer, sel sur la langue (points-nœuds 37-10-83-14-20-7)

Depuis Cadzand, on pédale en ligne droite le long de la mer jusqu’au port de ferrys de Breskens. En chemin, on passe par les plus beaux arrêts photo, comme la réserve naturelle Verdronken Zwarte Polder (polder noir inondé ndlr) ou le phare noir et blanc de Breskens. Ici, la vue sur la mer n’est jamais coupée ni entravée par des immeubles en béton, formellement interdits dans la région. Puis, dès que l’on quitte Cadzand, on se retrouve dans un environnement de nature. On pédale si près de la mer que l’on pourrait presque la toucher. Petit conseil pour les cyclistes non expérimentés: ici, le vent souffle sans relâche et il fait bon de tricher avec un vélo électrique.

12h30

Regarder les pavillons de plage

Les pavillons de plage en bois défilent les uns après les autres, petits bijoux sur pilotis comme seuls les Néerlandais savent en construire. Ils fleurent bon les crêpes aux pommes ou les moules de Zélande et servent des plats sans fioritures dans le plus beau des cadres, la mer. Petite recommandation: le Strand Ruig ou Loods 10.

15h00

Du vélo au ferry (points-nœuds 86-85-87-83-38)

À Breskens, le Westerschelde Ferry emmène les passagers sur l’autre rive, à Flessingue. On navigue de la Flandre zélandaise vers la presqu’île de Walcheren en Zélande. Seuls les cyclistes et les randonneurs sont autorisés à monter à bord et la traversée dure environ vingt minutes. Si le ferry moderne n’a pas le charme de l’ancien ferry, voir glisser d’énormes porte-conteneurs par la fenêtre est un spectacle mémorable. Depuis Flessingue, un chemin de halage longeant un canal sous la canopée mène directement à Middelbourg.

16h30

Check-in à Middelbourg

Vous voilà arrivés à votre destination pour la nuit. La bourgade de Middelbourg est extrêmement accueillante. Pour le logement, on opte pour Slapen bij Eva, un B&B tranquille situé Brandenburglaan, en bordure de la ville. On choisit une tiny garden house, une luxueuse maison de jardin peinte en vert et entièrement meublée par Evelien Jeras, la propriétaire. Elle jouxte une serre où les clients peuvent prendre leur petit déjeuner le matin.

19h00

Brûler des calories ou pas?

Pour le dîner, on peut rester à Middelbourg et aller manger des fruits de mer au restaurant Basalt. S’il reste un peu d’énergie dans les mollets, on peut faire une heure de vélo aller-retour (et brûler des calories!) pour aller manger au restaurant Meliefste (une étoile Michelin), au bord du Veerse Meer à Wolphaartsdijk.

JOUR 2

10h00

Mini-Amsterdam

Middelbourg est si pittoresque qu’il est recommandé de réserver un peu de temps pour une visite. Avec ses canaux, ses ponts, ses pignons en escalier et ses vélos omniprésents, on pourrait la qualifier de mini-Amsterdam. Le centre-ville étant de petite taille, on finit toujours par se retrouver au bord de l’eau. En raison de son agréable mix de boutiques, cafés et restaurants, la Sint-Jansstraat est surnommée le Jordaan de Middelbourg.

Middelbourg regorge d’endroits sympas, mais voici quelques-uns de nos favoris: Expresszo (bar à expresso), De Juf (petit déjeuner, lunch et high tea), Røst (café et petit déjeuner), De Drvkkery (livres et lunch), Fromagerie Forianne (fromages), Luuks (la meilleure boulangerie) et Plantaardig (le fleuriste absolu). C’est vrai, il est impossible d’emporter un bouquet dans les sacoches, mais la visite est une vraie source d’inspiration.

14h00

Demi-tour

Il est temps de rentrer. Nous suivons à nouveau le chemin de halage en direction du ferry. Petit rappel: en Zélande, il y a du vent. On ne parle pas d’une petite brise, mais d’un vent soutenu. Au cas où l’on douterait de la pertinence d’un vélo électrique...

15h00

«In case you like Paptaart» (points-nœuds 7-20-16-85-15-17)

Quand nous quittons le ferry, nous empruntons une autre boucle via le point-nœud 7 en direction de Knokke. Première étape: Groede, une pittoresque commune à vingt minutes de vélo du port de Breskens. La Zélande a été lourdement bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale, mais Groede a été épargnée parce que la Croix-Rouge y avait construit un hôpital. Dans les villages environnants, comme Breskens et autres, on trouve principalement de l’architecture de reconstruction, tout comme à Middelbourg, mais Groede possède encore des pignons à escaliers des XVIIe et XVIIIe siècles magnifiquement conservés.

Toujours à Groede, se trouve le Brouwerslokaal, un lieu de dégustation et de restauration proposant des bières artisanales du brasseur zélandais Dutch Bargain. Une des bières s’appelle ‘In case you like Paptaart’. Il s’agit d’une ‘pastry stout’, une bière de dessert lourde et ronde. Le nom fait référence à la Groese paptaart, une spécialité pâtissière zélandaise à la vanille.

15h30

Tartine aux vermicelles de chocolat (points-nœuds 13-12-11-38-39-34-33-30-50-59-49)

Si l’on préfère clôturer ce périple de manière plus légère, on pédalera jusqu’à In de Morelleput, un salon de thé dans un jardin proposant gâteaux faits maison, pain perdu, bolus au beurre ou tartines aux vermicelles de chocolat. La conclusion parfaite, car il n’y a pas plus néerlandais!

Nous rentrons en Belgique via Retranchement, un village frontalier situé entre les polders regorgeant de vues pittoresques. Sur la terrasse du restaurant Grenzeloos, nous entendons des accents de Knokke et, sur le parking, nous repérons les voitures qui vont de pair. Knokke n’est clairement plus très loin et, à peine 25 minutes plus tard, nous voilà revenus à bon port. Il ne reste plus qu’une demi-barrette sur la batterie du vélo électrique. Un timing parfait!

