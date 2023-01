Les nouvelles tendances pour les sports d’hiver en 2023, c’est par ici

Du ski de randonnée aux boutique-hôtels, en passant par des destinations loin du tourisme de masse: voici les nouvelles tendances de sports d’hiver à essayer en 2023.

1 | Zéro remontées mécaniques

“Gravir la montagne à pied ou à skis doublés de peau de phoque, c’est du sport et, pourtant, le ski de randonnée a de plus en plus de succès”, explique Dimitri Papageorges, de l’agence de relations publiques Mindshake, qui vient de rentrer d’une semaine de ski de randonnée. Ce spécialiste compte plusieurs domaines skiables français parmi ses clients. Le magasin Galy Sport à Bruxelles confirme: le ski de randonnée est la tendance majeure de la saison. “Pendant la pandémie, quand le lockdown a obligé toutes les remontées mécaniques à fermer, les skieurs ont cherché des alternatives. C’est ce qui a fait son succès.”

Les réseaux sociaux y contribuent également: les skieurs de randonnée sont souvent des freeriders et leurs vidéos de pentes sans âme qui skie font des envieux. “Le ski de randonnée n’a rien à voir avec le ski alpin: c’est un autre état d’esprit”, poursuit Papageorges. “Vous traversez des forêts et des alpages où seul le crissement de la neige sur laquelle glissent les skis vient troubler le silence. La semaine dernière, j’ai logé dans le refuge de Prariond, à Val d’Isère. Le soir, nous nous préparions une raclette et nous réchauffions près du feu de bois: c’était génial!”

Vue en plein écran ©Matt GEORGES

Cette année, presque toutes les stations de sports d’hiver des Alpes proposent des itinéraires distincts pour les skieurs de randonnée, répondant ainsi à leurs demandes de distances plus courtes ou d’altitude plus basse. Il y a également des événements “free rando”, où l’accent est mis sur la descente plutôt que sur l’ascension, comme la Trace des Grands à Chamonix.

Comment se lancer? “Il ne faut pas faire l’erreur de partir tout seul. Sur TikTok, cela semble facile, mais en réalité, le ski de randonnée exige des connaissances en matière d’équipement, ainsi que des notions de base pour tout ce qui a trait aux dangers de la montagne, dont les avalanches. Si vous n’avez jamais fait de ski de randonnée, il est préférable de faire appel à un guide. N’importe quel domaine skiable peut vous en recommander un, car une chose est sûre: un itinéraire de ski de randonnée, ça ne s’improvise pas.”

Plus d’infos Adressez-vous à l’école du ski français (ESF) qui propose des séances d’initiation pour les débutants.

2 | Des boutique-hôtels à la montagne

À la montagne, les boutique-hôtels sont en plein essor. Bar à vin ou expositions dans le lobby, ils suivent les mêmes principes que les hôtels urbains contemporains.

Le Ski Lodge Engelberg, en Suisse, est un bon exemple. Également très appréciés des locaux, la brasserie Konrad et le bar sont animés par des concerts ou des quiz. À mille lieues des clichés de l’après-ski.

Vue en plein écran ©Ski Lodge Engelberg

Le nouvel Ama Stay, dans les Dolomites italiennes, propose des appartements avec service hôtelier. De nombreux clients y viennent pour télétravailler et le lobby est leur point de rencontre.

Vue en plein écran ©ANDREAS TAUBER

Holzgauer Haus, en Autriche, est un refuge transformé en hôtel. Le restaurant est ouvert toute la journée et attire de nombreux randonneurs. Le frigo des chambres ou suites peut être rempli sur demande de produits locaux avec une faible empreinte écologique: aucun n’a parcouru plus de vingt kilomètres.

Vue en plein écran ©ROSWITHA SCHNEIDER

3 | Zapper les Alpes

Loin des sentiers battus, David De Vleeschauwer, photographe de reportages de voyage pour Sabato et coauteur de l’ouvrage “Remote Experiences”, propose quatre alternatives aux Alpes.

Hokkaido – Japon | L’île la plus septentrionale du Japon dispose de beaux domaines skiables. “Il y a des stations de sports d’hiver et des pistes de différentes couleurs. Hokkaido est célèbre pour la qualité de sa neige. On ne peut pas comparer la neige du Japon avec la neige d’Europe, car la poudreuse japonaise est vraiment un concept à part.” Le domaine skiable de Niseko n’est pas surnommé pour rien “la capitale mondiale de la poudreuse”.

Deplar Farm – Islande | Le célèbre lodge Deplar Farm, un boutique-hôtel de treize chambres et lofts loin du monde, se cache dans le nord de l’Islande. “Skier dans cette région fait partie de la liste des choses à faire avant de mourir. C’est rare de pouvoir skier avec vue sur la mer. Et comme il n’y a pas de remontées mécaniques, c’est un hélicoptère qui vous dépose au sommet. Une expérience magnifique!”

Vue en plein écran ©Eleven Experience

Jackson Hole – États-Unis | Situé dans le Wyoming, ce domaine skiable d’une centaine de pistes est célèbre pour son potentiel de ski hors-piste. “Il y règne une ambiance western, saloons compris. Comme son nom l’indique, Jackson Hole est un authentique village de cowboys.”

Vue en plein écran ©Aubrey Odom-Mabey

Åre – Suède | Le domaine skiable le plus connu de Suède se situe en son centre. Les destinations de sports d’hiver alternatives sont souvent difficiles à atteindre, mais Åre dispose enfin d’une liaison directe depuis Amsterdam (avec BBI Travel). “C’est la destination du moment en Suède, car elle mêle un passé mondain à une convivialité contemporaine.”

Vue en plein écran ©Visit Sweden

4 | Le tour-opérateur boutique

Skier au Japon, c’est exotique! Mais où réserver son voyage si l’on préfère en déléguer l’organisation à un professionnel? De plus en plus d’agences se spécialisent dans les voyages de ski alternatifs dans la nature sauvage et immaculée, loin du tourisme de masse. Petite sélection.

The Wildlinger | Jens Wielandt a fondé The Wildlinger, une agence de voyages d’aventure, en 2019, juste avant la pandémie. Le moment aurait pu être mieux choisi, mais aujourd’hui, il est considéré comme le spécialiste du hors-piste en Belgique.

Vue en plein écran ©Tim Van Houtteghem

Epique | Un “snow touroperator boutique” néerlandais qui organise également des séances d’information en Belgique. Il propose du freeride au Japon, de l’Héliski au Canada et du ski de randonnée en Islande.

Vue en plein écran ©Epique

62°Nord | “Luxury curated travel”, c’est ainsi que se présente cette agence norvégienne. Son forfait “signature adventure” propose un voyage de six jours à ski sur des sommets vierges de l’ouest de la Norvège. De l’hébergement à l’équipement, en passant par la cuisine: tout est cinq étoiles.

Vue en plein écran ©62°Nord

Iðunn | Un acteur de niche qui développe activement son offre. Parmi les trips les plus originaux: une sortie en patins à glace depuis une cabane et, surtout, le programme sail & ski – chaque jour, un voilier vous dépose dans un endroit différent après avoir accosté le long d’un fiord norvégien.