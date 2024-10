"Ne commencez pas à vous entraîner pour un marathon juste pour pouvoir parler de marathons"

C’est la leçon que j’apprends à la mi-août, deux mois après le début de mon programme. Dans mon imaginaire, j’ai maintenant les jambes de Gabby Thomas, le mental de Bashir Abdi et la détermination de Sifan Hassan. La réalité est autre: je suis épuisée, aussi bien mentalement que physiquement. Je me surprends à dire à haute voix que le jour de la course, "je pourrai toujours me contenter de courir 21 kilomètres". Je cours plus lentement que jamais, ma fréquence cardiaque s’emballe et, au cours d’une course censée être tranquille, j’appelle deux fois mon mari pour qu’il vienne me chercher (il ne répond pas). Que s’est-il passé?

"Après une vingtaine de kilomètres, je ne pense plus à rien. Un sentiment qu’aucun coussin de méditation, exercice de respiration ou posture de yoga ne m’a jamais apporté."

Si Dieu punit immédiatement, un programme d’entraînement pour marathon vous rattrape après trois semaines de vie en roue libre. J’aurais dû m’en douter: des téraoctets de plaintes et vantardises circulent en ligne où blogueurs, influenceurs et autres adeptes de la course à pied se lamentent du manque de vie sociale imposé par un programme d’entraînement de longue distance (un conseil: restez à l’écart de ces fils de discussion). Pourtant, dans mon excès de confiance, je pensais pouvoir concilier facilement mon propre "brat girl summer" (une version plutôt sage, faite d’apéros à rallonge, de nuits courtes et d’une surcharge de travail) avec un programme d’entraînement de plus en plus intense. Le coup de grâce a été un festival de trois jours, où j’ai troqué mon régime à base de fibres, de vitamines et de protéines contre des glucides, principalement sous forme liquide, des barquettes de frites et autres excès. Je suis maintenant à deux doigts de jeter l’éponge, mais je décide de me donner une dernière chance.

Quelques jours plus tard, avant même le lever du soleil, me voilà en train de cuire du saumon, que je divise en portions bien pratiques: une semaine de protéines saines. Je termine la journée par une course tranquille de seize kilomètres après le travail. Je suis de nouveau sur la bonne voie, une bonne leçon d’humilité en prime.

Priorités

Courir beaucoup ne signifie pas forcément vivre en ermite, mais plutôt apprendre à mieux définir ses priorités (et à se lever tôt). Scroller sur son téléphone, repasser, regarder des séries en streaming ou poursuivre des objectifs: autant de temps libéré lorsqu’on fait des choix.

S’entraîner pour un marathon, c’est aussi se lever avant six heures, même en vacances, pour aller courir, car on est ensuite attendu par des enfants impatients et encore dépendants, pour lesquels la notion de temps pour soi est aussi vide que le paquet de céréales qu’on leur a préparé pour le petit déjeuner. C’est aussi courir dans des bois encore sombres et apercevoir un chevreuil qui s’enfuit ou manquer de trébucher sur un écureuil qui surgit sur le chemin. C’est aussi sursauter en entendant des rats se faufiler bruyamment dans la ville, courir sur des digues non éclairées où, avant l’aube, seuls des hommes ivres – désolée messieurs, mais ce sont toujours des hommes – titubent, tentent de vous suivre, abandonnent parce qu’ils sont trop saouls et se mettent alors à crier. Vous ne comprenez pas ce qu’ils disent parce que vous avez accéléré la cadence, mais vous captez parfaitement le message.

S’entraîner pour un marathon, c’est se faire klaxonner par des camionneurs (pourquoi?), croiser des joggeurs qui veulent vous donner un high five ou vous toucher furtivement (pourquoi?), ou encore des cyclistes qui se mettent à rouler à votre niveau pour engager la conversation (pourquoi?). Désolée messieurs (oui, ce sont toujours des hommes), on en a marre.

S’entraîner pour un marathon vous oblige donc à être encore plus créatif dans votre planification et à trouver des créneaux où vous pouvez courir en toute sécurité, dans un lieu pas trop sombre ni complètement isolé, même si cela signifie se retrouver sur un tapis de course chez Basic Fit un vendredi soir.

Just do it (for you)

Qu’ils parlent de quêtes ou de parcours, les récits personnels publiés dans les magazines se terminent généralement par un message ou une leçon de vie. Étant donné qu’à l’heure où cet article paraîtra, je ne sais même pas si je franchirai la ligne d’arrivée, je préfère m’abstenir. Sauf pour cette mise en garde: ne commencez pas à vous entraîner pour un marathon juste pour pouvoir parler de marathons. C’est terriblement ennuyeux et, hormis une ou deux personnes qui s’entraînent aussi, cela n’intéresse absolument personne.