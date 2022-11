Le guide resto "The 100 Food" de Sabato | Où mangent les chefs étoilés?

Pour le nouveau guide resto "The 100 Food" de Sabato, nous avons posé une seule question aux chefs belges étoilés : où aimez-vous aller manger? Vous trouverez le résultat ce week-end dans L'Echo et sur sabato.be.

Le moins que l’on puisse dire c’est que nous avions très faim: dans cette nouvelle édition de The 100 Food, vous ne découvrirez pas cent, mais bien 120 adresses. En effet, cette liste est le résultat de notre méthode: nous sommes allés frapper à la porte de vingt établissements étoilés pour poser au chef la question suivante: où aimez-vous aller manger?

Et c’est formidable de voir tout le bien que les grands noms de la gastronomie belge pensent de la cuisine de leurs confrères. Le chef d’origine syrienne Georges Badghi Sar a beau ne pas avoir d’étoiles: mais si David Martin, chef du restaurant deux étoiles La Paix, confie qu’il adore son traditionnel pain plat cuit sur place garni de falafels, on a envie d’y goûter tout de suite, non?