100 bonnes adresses pour les gourmands

À travers 100 noms et adresses, Sabato rend hommage aux producteurs et artisans alimentaires qui mettent chaque jour de délicieux produits dans nos assiettes.

Sabato souhaite rendre hommage à ceux qui labourent et sèment, cultivent et récoltent, pétrissent et cuisent. Bien sûr, tout le monde connaît les plus célèbres d’entre eux. Le chocolat de Marcolini, les biscuits de Dandoy, les fromages de Julien Hazard et les viandes de Dierendonck. Nous souhaitons mettre en avant des noms plus confidentiels, des trésors que l’on se confie entre gastronomes.