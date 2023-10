Des bulles belges, de la bière et du vin bio | Vous trouverez ici les meilleurs

On associe le grossiste au vin naturel, ce qu’il ne regrettera pas vu qu’il a découvert les plus grands vignerons du genre, mais on a envie d’ajouter que Laurent est bien davantage qu’un grand connaisseur des vins naturels sans sulfites. Laurent aime d’abord les vignerons, hommes et femmes, qui font les vins qu’il a appris à aimer. Des vins qui peuvent avoir des défauts si l’on se réfère aux canons de la profession, mais qui, surtout, offrent l’ivresse la plus douce. On ne va pas énumérer les noms repris dans le portefeuille de son commerce, l’Odyssée des Arômes, on aurait l’embarras du choix: ils sont plusieurs dizaines, dont les plus grands, notamment Pierre Overnoy ou Jean-François Ganevat, dans le Jura, Mark Angéli, en Loire, la famille Mosse ou Georges Descombes.