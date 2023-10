Le Pré en boule à Havelange | Des glaces artisanales et locales

C’est l’acteur Bouli Lanners qui nous a confié qu’il était totalement baba d’un glacier perdu dans le Condroz namurois: Le Pré en boule à Maffe, dans la commune d’Havelange. Il fallait donc se rendre sur place. Depuis plus de 20 ans, on fabrique ici des glaces artisanales avec des produits le plus souvent locaux: lait frais de la ferme voisine, fraises d’Ossogne et de Wépion et, pour les produits qui ne peuvent être dénichés en Belgique, vanille de Madagascar ou agrumes bio de Galline Felici en Sicile.