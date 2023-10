À Anderlecht, la boulangerie-pâtisserie Succulente 100% végétale

En Belgique, on a longtemps cru que la pâtisserie ne pouvait se passer de lait, de beurre et d’œufs. Mais les temps changent et nombreux sont les pâtissiers qui remplacent les produits d’origine animale par le lait de soja, l’eau de pois chiche, les huiles végétales et encore d’autres émulsifiants naturels.

Se passer de produits d’origine animale est la contrainte qu’ont relevée avec succès Damien Bulté et Victoria von Bathory chez Succulente, leur boulangerie pâtisserie d’Anderlecht. Ils proposent des pains et des viennoiseries, mais aussi les gâteaux comme le cheesecake pommes et speculoos ou le choconuts, une génoise à la noisette, pâte d’amandes et mousse au chocolat, deux gâteaux qui séduisent les palais des Bruxellois. La file devant leur magasin s’allonge de jour en jour et elle n’est pas composée que de végans.