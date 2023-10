À Bruxelles, la Pastelaria Forcado | La crème des pastel de nata

Ce soir, si on allait dîner à Tokyo ou à Rome? Donner rendez-vous aux gastronomies du monde dans nos assiettes est le défi que ce sont lancés ces fournisseurs de soleil.

Sabato rend hommage aux producteurs et artisans alimentaires qui mettent chaque jour de délicieux produits dans nos assiettes. Qu'ils soient agriculteurs, boulangers, fromagers, charcutiers... Voici 100 noms que la rédaction a voulu célébrer.

The 100 Food | 2023

La Pastelaria Forcado doit sa réputation à son fondateur, Joaquim Braz de Oliveira, maître du pastel de nata, une recette traditionnelle de Lisbonne. En effet, au 16e siècle, dans les couvents, on faisait grand usage de blancs d’œufs pour confectionner les hosties et, plutôt que de jeter les jaunes, les religieuses ont inventé ce qu’on appelle des "pâtisseries de couvent". La plus connue est le pastél de nata (tartelette à la crème) de l’Antiga Confeitaria de Belém, voisine du Monastère des Hiéronymites à Lisbonne.