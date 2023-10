À Liège, visitez nos 5 magasins d'alimentation favoris

3 | Mathonet

Coup de cœur

Au confluent de l'Amblève et du Ru de Recht, aux pieds des Hautes-Fagnes, dans l'une des plus belles réserves naturelles de Belgique, se trouve la pisciculture Mathonet, fondée en 1935. Olivier Mathonet, artisan-pisciculteur de la troisième génération familiale, élève et prépare des truites arc-en-ciel ou saumonées de très belle qualité, également disponibles en filière labellisée bio.

Comme souvent dans les élevages, il y a une boutique où l'on peut acheter les poissons, frais ou délicatement fumés. Le coup de cœur, c'est la mousse de truite saumonée fumée. Une merveille à l'apéro. Hautement recommandé.

4 | Oleodelices

Les secrets de l'huile d'olive

Depuis quelques années, notre gastronomie s'est entichée de l'huile d'olive au point qu'il semble inimaginable de ne pas en trouver dans les cuisines des grands restaurants du pays. Mais que sait-on de ce produit? Après l'avoir découvert lors de ses voyages en Espagne, Tamara Smit est devenue sommelière en huiles d'olive en 2019, après une initiation à l'excellence oléicole lors d'une formation à Paris. C'est là qu'elle a appris à saisir le fruité, l'amertume ou l'ardence des huiles d'olive de première pression à froid.

Elle conseille des accords inattendus, rêvant à l'audace des certains grands restaurateurs du Midi qui peuvent l'associer à un dessert. On pense à Jacques Chibois à La Bastide Saint-Antoine, à Grasse. Ou à Glenn Viel, trois macarons depuis 2020 à l'Oustau de Baumanières, qui pose deux huiliers à table, l'un avec une huile ronde et douce, l'autre avec une huile piquante et rêche, pour accompagner le repas, de l'entrée au dessert.

5 | Une Gaufrette Saperlipopette

En douceur

La confiserie Une Gaufrette Saperlipopette cherche à remettre à l'honneur la gaufre artisanale de Liège. © BELGAIMAGE

L'histoire commence en mai 2013: la confiserie Une Gaufrette Saperlipopette cherche à remettre à l'honneur la gaufre artisanale de Liège. À l'origine de ce projet, le maître boulanger Éric Michaux et son épouse, Bénédicte Goffin. L'idée plaît et au bout de quelques années, cette enseigne fait des petits: une boulangerie artisanale, un glacier et même une friterie.

La confiserie change de nom et devient La Petite Boutique. La gaufre de Liège reste sa spécialité. On la prépare sur place, sans fioritures, comme le veut la tradition: du beurre, des œufs, du sucre, une pointe de vanille et de cannelle. Le magasin propose également d'autres douceurs dans l'esprit des goûters d'antan: lards, gaufrettes, pains à la grecque, cannelés, vautions (spécialité verviétoise) et mélo cakes.