Les ingrédients d'un dîner réussi se trouvent dans ces 5 magasins à Bruxelles

Des fromages qu'il affine en partie dans une cave à Forest, à l'instar des gruyères de la fromagerie villageoise Les Reussilles et des comtés de l'Union des Fruitières Bio Comtoises, qu'il propose à 24, 36, et même à 50 mois. Pointons les incroyables yaourts de la ferme Keirse à Amberloup et les fromages frais de brebis de la bergerie de Lisbelle. Une jolie gamme de fromages de chèvre et de brebis, notamment le gourmand Mothay sur feuille. Féta grecque d'exception importée par Eleadora, une maison à suivre.

3 | Aceto di Bruxelles | Sainte Odile

4 | Boucherie éthique | Spek & Boonen

5 | Found in translation | Tagawa

On y trouve de tout, du très pointu au plus courant: sésame blanc et noir, huiles diverses, wasabi, moutardes, large gamme de sauces soja, katsuobushi (poissons secs pour bouillons), tofu, dashi, bières japonaises et sakés, riz en grands et petits sachets, nouilles fraîches et sèches, udon, soupes en sachets, algues (nori) et champignons séchés. À cet assortiment s'ajoutent les produits frais (légumes, fruits, herbes aromatiques) et les plats à emporter (sushis, sashimis et bentos frais du jour préparés par un chef japonais), ainsi que les surgelés (brochettes yakitori, gyozas, takoyaki), les glaces au thé vert et les mochis.