Même si, en regardant les photos, on pense que ce resort est situé en bord de mer, ce n’est pas absolument pas le cas. Au départ d’Habitas Bacalar, on accède directement à l’eau bleu ciel d’une lagune de quarante kilomètres, surnommée "Lagoon of the Seven Blues". Habitas est une chaîne connue pour le cadre spectaculaire de ses hôtels.