Paradero Todos Santos, Cabo San Lucas El Pescadero, Mexico

Todos Santos se décrit comme un "high design landscaping project", en référence à l’étonnante architecture en béton, un mélange de brutalisme et de mid-century qui se fond dans la Sierra de la Laguna, la chaîne de montagnes environnante. Le bâtiment des architectes Rubén Valdez et Yashar Yektajo ondule dans le paysage désertique et des hamacs sont suspendus un peu partout pour observer les étoiles. Les jardins botaniques sont tout aussi spectaculaires: yuccas, agaves et cactus ont été cultivés sur place ou achetés à des producteurs locaux. Les potagers produisent plus de dix sortes de piments, que l’on retrouve dans les assiettes et les cocktails.