Le Myconian O est situé près de la plage d’Elia, une oasis au sable doré et aux eaux cristallines. Cette luxueuse résidence est un projet familial transmis de génération en génération. Ici, le charme authentique et la sophistication contemporaine s’allient à la légendaire hospitalité grecque, omniprésente. Les propriétaires sont passionnés par la durabilité, les produits locaux et l’écologie.