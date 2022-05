The Johri, Jaipur, Inde

Lové dans le Johari Bazar de Jaipur, un marché couvert regorgeant de colifichets colorés, The Johri est aussi brillant que les bijoux vendus au marché au point qu’on peut le qualifier de véritable joyau caché. C’est aussi un savant mélange du design et d’ode à l’art indien. Le restaurant végétarien baigne dans une atmosphère de conte de fées grâce aux murs sur lesquels sont peints des léopards, des flamants roses et des palmiers.