Un hôtel aussi majestueux que son nom, perché sur une falaise de la côte amalfitaine. Le bâtiment de l’ancien Saraceno y est accroché depuis les années 60 et vient de subir une métamorphose entière, pour un résultant à mi-chemin entre style méditerranéen classique et décoration des fifties. L’exploration de l’hôtel est un must absolu car de grandes fenêtres encadrent magnifiquement la mer.