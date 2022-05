Mykonos reste une destination en vogue; de nouveaux hôtels et villas design y fleurissent chaque année. Le Kalesma, l’un des hôtels les plus chics et les plus tendance de Grèce, y a ouvert ses portes en 2021. Malgré le prix élevé, la plupart des suites affichent complet. C’est également ici que se niche la plus belle et la plus récente boutique de l’île, qui propose des créations de designers grecs.