L’un des "beach side secrets" les mieux gardés d’Asie. Sur la côte de Desaru, le One & Only s’entoure de 52 hectares de jungle impénétrable se niche donc entre un labyrinthe de forêt tropicale sauvage et les rives sublimes de la mer de Chine méridionale. Le site étant proche de Singapour, il y règne une ambiance "work-hard, play-hard" décontractée.