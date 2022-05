Patina, Maldives

On pourrait penser qu’il s’agit d’un énième resort aux Maldives, sauf que non. L’architecture du Patina est signée par Studio MK27, le bureau brésilien connu pour ses pavillons flottants et dirigé par l’architecte Marcio Kogan. L’île recèle également un skyspace de l’artiste James Turrell et des artistes en résidence y sont régulièrement invités, le dernier en date n’étant autre que Daniel Arsham. Le menu du Fari Beach Club -un des douze restaurants- a été conçu par notre chef étoilé Nick Bril.